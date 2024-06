En direct

19:08 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Lamballe-Armor ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Le candidat de gauche avait glané 7,05% à Lamballe-Armor, contre 28,93% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des législatives à Lamballe-Armor, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,2% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Lamballe-Armor à l'issue des européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera le grand sujet au niveau local pour cette européenne 2024. Si dans tout le pays, les sondages prédisent une progression du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 26% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de Lamballe-Armor plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,89% contre 35,97% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,3% contre 67,7%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 10,66% au premier tour, contre 32,88% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Lamballe-Armor, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Lamballe-Armor Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. À Lamballe-Armor, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,93% des bulletins exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 16,58% et Yannick Jadot avec 13,74%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Lamballe-Armor Dans la ville de Lamballe-Armor, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,02%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (74,18%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 7 131 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,54%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,01%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lamballe-Armor mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,32% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Lamballe-Armor ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 7 025 inscrits sur les listes électorales à Lamballe-Armor, 42,35% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 51,47% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Lamballe-Armor Ce dimanche, lors des européennes à Lamballe-Armor, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,21% au premier tour. Au deuxième tour, 43,32% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,08% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 20,05% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.