19:14 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Langeais pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 23,17% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,33% à Langeais, contre 21,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 21,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,72% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,28% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Langeais, une liste RN favorite ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si dans l'Hexagone, les sondeurs annoncent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à près de 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Une petite avance pour le RN Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La communauté électorale de Langeais avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022. La numéro 1 du parti frontiste l'emportait avec 27,84% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,36% contre 54,64%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 26% des voix sur place, contre 28,28% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 54,09%.

12:45 - À Langeais, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Langeais, avec 26,27% des votes exprimés, soit 414 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 21,13% et la liste Yannick Jadot avec 12,5%.

11:45 - Langeais : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact auront les électeurs de Langeais sur le résultat des élections européennes ? Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,58%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (60,64%) met en exergue l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (74,89%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 663 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,42%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Langeais mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,77% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - À Langeais, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 53,75% des inscrits sur les listes électorales de Langeais, à comparer avec une participation de 45,43% il y a dix ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Langeais À Langeais, le niveau de participation constituera à n'en pas douter un critère fort de ces élections européennes. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,27% dans la commune. La participation était de 76,34% au premier tour, soit 2 552 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,49% au premier tour. Au second tour, 46,16% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Langeais ? La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des ménages serait de nature à augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Langeais (37130).