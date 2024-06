Résultat des européennes à Mazières-de-Touraine : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à Mazières-de-Touraine ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 5,98% à Mazières-de-Touraine, contre 17,13% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Mazières-de-Touraine, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,31% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Mazières-de-Touraine, entre les 17,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,07% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Mazières-de-Touraine, une liste Bardella favorite ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes sera très instructif. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Mazières-de-Touraine semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les inscrits de Mazières-de-Touraine plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Mazières-de-Touraine. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la localité avec 32,97% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 53,98% au 2e (Mazières-de-Touraine ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. Elle avait engrangé 30,56% au premier tour et 50,92% au deuxième dans la cité.

12:45 - Jordan Bardella en première position en 2019 à Mazières-de-Touraine Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Mazières-de-Touraine, avec 30,68% des électeurs, soit 154 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 17,13% suivie par Yannick Jadot avec 11,35%.

11:45 - Comment la composition démographique de Mazières-de-Touraine façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Mazières-de-Touraine, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 624 logements pour 1 424 habitants, la densité de la ville est de 37 habitants par km². Avec 71 entreprises, Mazières-de-Touraine permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,82 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 38,75% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 47,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 482,09 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour résumer, à Mazières-de-Touraine, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Mazières-de-Touraine Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Mazières-de-Touraine, 70,57% des votants ne s'étaient pas déplacés. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des scrutins européens passés ? En 2019, au moment des élections européennes, sur les 540 personnes en âge de voter à Mazières-de-Touraine, 47,47% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 48,57% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Mazières-de-Touraine : quelles perspectives pour les européennes ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Mazières-de-Touraine, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,89% au premier tour. Au second tour, 52,31% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,95% dans la commune. L'abstention était de 22,3% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.