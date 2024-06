Résultat des européennes à Lansargues : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste de l'Hexagone à Lansargues au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 28,1% des suffrages au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,43% contre 50,57%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 28,97% des suffrages sur place, contre 29,14% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 59,61%.

11:45 - Élections à Lansargues : l'impact des caractéristiques démographiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lansargues mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,84%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 205 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,51%) et le nombre de résidences HLM (3,67% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Lansargues mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,46% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.