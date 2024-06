En direct

19:11 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Lanton ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 6,06% à Lanton, contre 24,47% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Lanton, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,23% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,52% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,58% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (7,11% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,76% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,69% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Lanton, entre les 24,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,45% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Lanton ? Indicateur clé pour ce dimanche : Lanton fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,16% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,51% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs à retenir Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,51% contre 29,89% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,72% contre 58,28%. Le RN ratait aussi la première marche à Lanton un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 18,37% au premier tour, contre 32,45% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Lanton, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - À Lanton, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste RN obtenait 22,16% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 24,47%.

11:45 - Lanton : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et la situation socio-économique de Lanton contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,85% et une densité de population de 49 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 541 euros par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 397 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,43%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (8,77%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 23,04%, comme à Lanton, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - À Lanton, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2019, pendant les européennes, 45,32% des personnes habilitées à participer à une élection à Lanton avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,95% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Lanton : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Lanton ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des Français combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Lanton . Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,39% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 23,82% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.