Résultat des européennes à Laplume : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Laplume pour ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,55% des voix dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,28% à Laplume, contre 21,31% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat à Laplume pour le RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Les sondages d'intentions de vote imaginent une liste Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score de 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le porter à 36% à Laplume, soit 10 points de plus également que ses 26,23% au niveau local. Mais Laplume n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus risquées.

15:02 - Les derniers chiffres à Laplume Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un très bon score pour le RN à Laplume. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 33,39% au premier round et surtout 52,42% au deuxième sur la circonscription du secteur. Le RN a même fait un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 27,74% au 1er tour et 50,54% au second dans la cité.

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Regarder en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 26,23% des votes s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 21,31% et Yannick Jadot à 12,39%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé avec 144 électeurs de Laplume.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Laplume : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Laplume, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 44 hab par km² et 45,67% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 7,81% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (18,4%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 562 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,47%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,97%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Laplume mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,14% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Etude de la participation lors des élections européennes à Laplume Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 1 369 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes élections européennes, 580 personnes en âge de voter à Laplume s'étaient rendues aux urnes (soit 55,19%). La participation était de 50,05% en 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Laplume, 60,23% des votants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Laplume : les européennes débutent À Laplume, le niveau d'abstention constituera incontestablement un facteur essentiel du scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,83% au premier tour. Au deuxième tour, 53,54% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Laplume ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 042 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,96% étaient allés voter. La participation était de 78,19% au deuxième tour, ce qui représentait 814 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.