Résultat des européennes à Larchamp : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Larchamp, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 8,97% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,38% à Larchamp, contre 27,19% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella font espérer à Larchamp Le nombre de votes en faveur de la liste Bardella sera le principal enseignement pour cette élection européenne 2024 au niveau local. Si en France entière, les enquêtes d'opinion prévoient une évolution du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Hayer à Larchamp ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,04% contre 39,71% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,68% contre 62,32%. Le RN n'a pas plus convaincu à Larchamp un mois plus tard, lors des législatives, avec 14,13% au premier tour, contre 69,84% pour le binôme La République en Marche. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de second round dans la circonscription.

12:45 - Que retenir des européennes à Larchamp en 2019 ? Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, la liste Bardella glanant 24,06% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 27,19%.

11:45 - Larchamp et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Larchamp déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 27 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,13%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 11,13% d'agriculteurs pour 1 046 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (4,92%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,78%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Larchamp mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,38% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Larchamp : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 359 électeurs de Larchamp (Mayenne) s'étaient rendus aux urnes (soit 48,06%). Le taux de participation était de 43,23% pour le scrutin de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Larchamp ? L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Larchamp. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,93% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 22,4% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. La guerre russo-ukrainienne serait par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Larchamp.