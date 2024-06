Résultat des européennes à la Chapelle-Janson : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À la Chapelle-Janson, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 4,94% à la Chapelle-Janson, contre 23,32% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Chapelle-Janson, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,25% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,79% pour Yannick Jadot, 1,61% pour Fabien Roussel et 1,26% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à la Chapelle-Janson à l'issue des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Les intentions de vote prévoient une liste RN entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'approcher de 33% à la Chapelle-Janson, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les projections les plus précipitées.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes La Chapelle-Janson avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,78%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 38,74% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,1% contre 57,9%. Le RN ratait aussi la première marche à la Chapelle-Janson quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,6% au premier tour, contre 60,44% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de suffrages, avec 72,48% sur la seule circonscription couvrant La Chapelle-Janson.

12:45 - 23,72% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à la Chapelle-Janson Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 120 habitants de la Chapelle-Janson passés par les urnes s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait ainsi 23,72% des votes devant Nathalie Loiseau à 23,32% et Yannick Jadot à 12,85%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Chapelle-Janson Dans la commune de la Chapelle-Janson, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,71% et une densité de population de 53 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,19%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 561 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (2,19%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,92%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à la Chapelle-Janson mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,02% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - À la Chapelle-Janson, quelle abstention aux européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 523 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,93% des inscrits sur les listes électorales de la Chapelle-Janson. Le taux d'abstention était de 57,6% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Chapelle-Janson : les européennes débutent À la Chapelle-Janson, l'abstention sera immanquablement l'une des clés des européennes. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 15,51% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 17,2% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient par exemple en mesure d'inciter les citoyens de la Chapelle-Janson à ne pas rester chez eux.