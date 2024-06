En direct

19:10 - À Larmor-Plage, quels seront les reports du score Nupes ? Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait obtenu 36,85% à Larmor-Plage, contre 6,46% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Larmor-Plage, le binôme Nupes avait en effet obtenu 19,63% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,2% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 1,83% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Larmor-Plage avant les européennes Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Larmor-Plage, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 13,76% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 13,44% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Larmor-Plage ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 13,44% contre 42,36% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 25,72% contre 74,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 9,35% au premier tour, contre 31,76% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Larmor-Plage, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie au moment du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - 36,85% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Larmor-Plage Se retourner sur le dernier test semble aussi avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Larmor-Plage, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 36,85% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 13,76% et Yannick Jadot avec 13,58%.

11:45 - Analyse socio-économique de Larmor-Plage : perspectives électorales A mi-chemin des élections européennes, Larmor-Plage foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27,31% de cadres supérieurs pour 8 318 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 668 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 426 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (68,67 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 46,01% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 12,52%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 3651,2 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Finalement, à Larmor-Plage, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Larmor-Plage ? Au cours des dernières années, les 8 522 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 4 611 personnes en âge de voter à Larmor-Plage, 61,38% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 52,89% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Larmor-Plage L'un des critères décisifs du scrutin européen sera le taux d'abstention à Larmor-Plage. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 322 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 17,81% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 17,92% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017. La perte de pouvoir d'achat est de nature à de faire augmenter la participation à Larmor-Plage.