En direct

19:08 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Ploemeur scruté à gauche Une autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,67% des voix dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 7,87% à Ploemeur, contre 28,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 28,53% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 37,32% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,37% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Ploemeur ? Les sondages imaginent un Jordan Bardella à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait le porter à 26% à Ploemeur, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les votants de Ploemeur plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Ploemeur avec 17,47% contre 37,32% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 29,87% contre 70,13%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ploemeur un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 10,24% au premier tour, contre 38,11% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Ploemeur, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Ploemeur il y a cinq ans ? Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Grand favori des sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas parmi les deux premiers aux européennes sur place. La tête de liste RN terminait troisième, avec 16,29%, derrière Nathalie Loiseau avec 28,53% et Yannick Jadot avec 16,95%.

11:45 - Les enjeux locaux de Ploemeur : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population de Ploemeur sur les résultats des européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 24% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 12,49% ont plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2788,51 euros/mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 9 005 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,88%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,14%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,14%, comme à Ploemeur, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Ploemeur : retour sur la participation aux dernières européennes Au fil des dernières années, les 19 228 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes 2019, parmi les 8 757 inscrits sur les listes électorales à Ploemeur, 56,78% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 45,99% il y a dix ans. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Ploemeur, 63,61% des votants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ploemeur : l'abstention au cœur des préoccupations À Ploemeur, la participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,85% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,89% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. L'inflation est par exemple capable de ramener les électeurs de Ploemeur dans les bureaux de vote.