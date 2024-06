Résultat des européennes à Port-Louis : l'élection 2024 en direct

11:45 - Démographie et politique à Port-Louis, un lien étroit

La composition démographique et la situation socio-économique de Port-Louis contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le taux de chômage à 14,32% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 31,98% de population active et une densité de population de 2449 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Un salaire moyen mensuel net de 2451,0 € par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 380 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,84%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (12,15%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 25,9%, comme à Port-Louis, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.