En direct

19:11 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Migennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Migennes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,36% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,83% à Migennes, contre 12,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella convoités à Migennes Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé pour cette élection européenne, localement. On note que Migennes fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,12% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,64% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Avantage Rassemblement à Migennes ? La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle glanait 31,64% au 1er tour contre 29,65% pour Jean-Luc Mélenchon et 17,66% pour Emmanuel Macron sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,62% contre 50,38%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 34,13% des votes sur place, contre 34,36% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 52,23%, contre 47,77% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - 36,12% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Migennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Migennes, avec 36,12%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 12,96% et Manon Aubry à 10,1%.

11:45 - Élections à Migennes : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Migennes, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 7 068 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 314 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 907 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,7 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 733 personnes (10,08%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1890,61 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,09%, annonçant une situation économique instable. Migennes manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Européennes précédentes à Migennes : retour sur la participation électorale Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes représentait 50%. Au fil des dernières années, les 7 168 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes 2019, parmi les 1 949 inscrits sur les listes électorales à Migennes, 54,77% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 62,54% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Migennes ? Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ces élections européennes 2024 à Migennes. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,38% au premier tour. Au deuxième tour, 62,39% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 364 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 32,31% étaient restés chez eux, contre une abstention de 35,42% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.