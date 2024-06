Résultat des européennes à Laruscade : l'élection 2024 en direct

En direct

15:33 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Laruscade Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait cumulé 42,12% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 14,68% et Manon Aubry à 9,9%.

11:45 - Laruscade aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Laruscade peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Dans la ville, 21,69% des résidents sont des enfants, et 4,5% de 75 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (86,05%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 879 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,63%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,13%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Laruscade mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,07% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Laruscade : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 53,69% des électeurs de Laruscade avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 66,37% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Laruscade pour les européennes L'une des clés de ces européennes 2024 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention à Laruscade. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 26,66% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 25,28% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des ménages pourrait potentiellement de faire augmenter le pourcentage de participation à Laruscade.