En direct

19:31 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Saint-Mariens pour ces européennes ? Une autre question de ces élections européennes est celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nupes. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 22,2% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait obtenu 4,2% à Saint-Mariens, contre 15,21% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Mariens avant les européennes Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. La marge de manœuvre du RN, qui s'élève déjà à 8 points entre sa part de votes des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite dans la localité qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt dix points de plus aujourd'hui qu'en 2019 ou en 2022. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 45% ou plus à Saint-Mariens ce 9 juin au soir.

15:02 - Situation favorable au RN à Saint-Mariens ? Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un bon score pour le RN à Saint-Mariens. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 46,27% au 1er round avant un formidable 66,93% au 2e sur la circonscription de la zone. Le RN a même réalisé un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 43,48% au 1er tour et 61,76% au second dans la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Le bulletin avait glané 35,66% des suffrages, soit 204 voix, contre Nathalie Loiseau à 15,21% et Yannick Jadot à 8,39%.

11:45 - Saint-Mariens : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Mariens contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 133 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,19%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 550 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,78%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,89%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Mariens mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,19% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Saint-Mariens : la mobilisation des électeurs aux européennes Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Durant les précédentes élections européennes, sur les 593 inscrits sur les listes électorales à Saint-Mariens, 45,19% étaient restés chez eux. L'abstention était de 60,13% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Saint-Mariens ? L'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Saint-Mariens. Lors du premier tour de la présidentielle, 22,16% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,61% au second tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,07% au premier tour et seulement 51,69% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les tarifs du quotidien seraient par exemple susceptibles de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Mariens (33620).