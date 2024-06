En direct

19:30 - Sur qui vont converger les 28,97% de la Nupes à Lasserre-Pradère ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 8,13% à Lasserre-Pradère, contre 19,88% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Lasserre-Pradère, le binôme Nupes avait en effet glané 28,97% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Lasserre-Pradère, entre les 19,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,81% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la droite à Lasserre-Pradère ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du RN lors de ces européennes sera très analysé. On remarque que Lasserre-Pradère compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,13% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Avec 18,68%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Lasserre-Pradère au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,48% et 20,98% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 35,9% contre 64,1%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 16,95%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 28,97% des voix. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Yannick Jadot en première position lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore une fois sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Yannick Jadot qui l'emportait à Lasserre-Pradère lors des européennes précédentes, avec 21,08% des bulletins. La liste surclassait celle de Nathalie Loiseau avec 19,88% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 19,13%.

11:45 - Les données démographiques de Lasserre-Pradère révèlent les tendances électorales Comment la population de Lasserre-Pradère peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,24% et une densité de population de 107 hab/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,85%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (6,85%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,46%) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (49,81%), témoigne d'une population instruite à Lasserre-Pradère, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Lasserre-Pradère Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des dernières élections européennes, 37,31% des inscrits sur les listes électorales de Lasserre-Pradère avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 46,35% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Abstention à Lasserre-Pradère : les leçons des précédentes élections L'un des critères principaux de ce scrutin européen sera immanquablement le taux de participation à Lasserre-Pradère. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 148 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 15,63% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 13,76% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,2% au premier tour et seulement 43,9% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Lasserre-Pradère cette année ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Lasserre-Pradère.