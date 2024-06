Résultat des européennes à Brax : l'élection 2024 en direct

En direct

15:32 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes 2019 à Brax Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble aussi avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des précédentes européennes à Brax était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 26,33% des voix, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 21% et Jordan Bardella avec 12,66%.

11:45 - Les enjeux locaux de Brax : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Brax, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 38,38% de cadres pour 2 885 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 159 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (9,41 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 121 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 7,15%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 45 011 euros/an. Brax manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Brax : un aperçu détaillé Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Durant les dernières élections européennes, 61,97% des personnes habilitées à participer à une élection à Brax avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 55,53% il y a 10 ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Brax : quel sera le taux d'abstention ? À Brax, le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs clés de ces élections européennes. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 201 personnes en âge de voter dans la commune, 83,01% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 84,23% au premier tour, ce qui représentait 1 854 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 58,95% au premier tour et seulement 56,89% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?