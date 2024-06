Résultat des européennes à Ségoufielle : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Ségoufielle, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Le candidat de gauche avait glané 12,97% à Ségoufielle, contre 13,47% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ségoufielle, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,83% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,8% pour Yannick Jadot, 3,02% pour Fabien Roussel et 3,93% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Ségoufielle ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très scruté. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Ségoufielle. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour les européennes La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. La cité de Ségoufielle s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe du parti frontiste prenait une avance notable avec 24,17% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,85% contre 54,15%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 19,82% des votes sur place, contre 24,83% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (63,80%).

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Ségoufielle il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était affichée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait convaincu 21,7% des suffrages, contre Yannick Jadot à 17,21% et Nathalie Loiseau à 13,47%.

11:45 - Élections européennes à Ségoufielle : un éclairage démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Ségoufielle mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,57% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (7,13%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 451 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,30%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,6%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,71%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Ségoufielle, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Ségoufielle Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50%. Au cours des dernières années, les 1 178 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 55,41% des personnes en âge de voter à Ségoufielle avaient pris part au scrutin. La participation était de 51,94% en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Ségoufielle Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs importants des européennes à Ségoufielle. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,5% au premier tour. Au second tour, 44,37% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,29% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,64% au premier tour, ce qui représentait 679 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.