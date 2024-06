Résultat des européennes à Lathus-Saint-Rémy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national à Lathus-Saint-Rémy, un favori aux européennes ? A l'échelle locale, le résultat du RN aux européennes 2024 sera très observé. A noter : Lathus-Saint-Rémy fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,56% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Lathus-Saint-Rémy. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 22,09% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche (Lathus-Saint-Rémy n'ayant qu'une circonscription). Lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 29,45% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 29,03% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,74%. Au second, Marine Le Pen l'emportait avec 51,71% devant Emmanuel Macron (48,29%).

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes aux résultats très nets Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Lathus-Saint-Rémy, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, cumulant 30,56% des voix devant Nathalie Loiseau à 27,35% et François-Xavier Bellamy à 9,19%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Lathus-Saint-Rémy Quel portrait faire de Lathus-Saint-Rémy, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 8,99% d'agriculteurs pour 1 213 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 72 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 360 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 11,83 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 40,26 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 41,03% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 31,94% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 566,14 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Pour finir, Lathus-Saint-Rémy incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Lathus-Saint-Rémy : les enseignements Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Lathus-Saint-Rémy, 58,53% des électeurs avaient participé. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Au moment des dernières élections européennes, 53,89% des électeurs de Lathus-Saint-Rémy (Vienne) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 47,87% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Lathus-Saint-Rémy pour les élections européennes L'un des facteurs déterminants des européennes sera immanquablement le niveau d'abstention à Lathus-Saint-Rémy. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,41% au premier tour et seulement 47,2% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 961 personnes en âge de voter dans la commune, 24,45% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 23,39% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.