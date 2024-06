En direct

19:12 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche à Laudun-l'Ardoise ? La Nupes faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 25,26% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,44% à Laudun-l'Ardoise, contre 16,66% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 16,66% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 18,62% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,28% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Laudun-l'Ardoise pour les candidats de Bardella ? Le résultat obtenu par le RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Laudun-l'Ardoise semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un très gros score pour le RN à Laudun-l'Ardoise. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la localité avec 33,90% au 1er round avant un formidable 57,07% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,59% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,6% et Emmanuel Macron troisième avec 18,62%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 60,26%, devant Emmanuel Macron à 39,74%.

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 755 votants de Laudun-l'Ardoise avaient préféré le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 36,46% des votes contre Nathalie Loiseau à 16,66% et Yannick Jadot à 10,67%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Laudun-l'Ardoise A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Laudun-l'Ardoise regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 511 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 417 entreprises, Laudun-l'Ardoise offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 17,37 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 21,12 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 726 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 15,95%, participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,7% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 223,78 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Laudun-l'Ardoise, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Laudun-l'Ardoise : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 49,62% au sein de Laudun-l'Ardoise (Gard). La participation était de 45,42% il y a dix ans.

09:30 - Election à Laudun-l'Ardoise : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Laudun-l'Ardoise, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Les études révèlent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,88% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 22,38% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,4% au premier tour et seulement 55,86% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Laudun-l'Ardoise ?