Résultat des européennes à Lautenbach : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Que vont choisir les électeurs de Lautenbach ? Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lautenbach semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Les habitants de Lautenbach penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle obtenait 30,55% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,95% et 14,9% des voix. Nouveau coup de marteau au second tour devant Macron avec 53,73% contre 46,27%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 19,46% des suffrages sur place, contre 29,73% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,92%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut toujours sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui avait remporté les élections européennes à l'époque à Lautenbach, avec 30,05% des électeurs devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,24% suivie par la liste Yannick Jadot avec 14,63%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lautenbach Dans la commune de Lautenbach, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,06% et une densité de population de 118 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,41%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 568 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,26%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,08%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Lautenbach mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,26% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Lautenbach : étude du niveau de participation aux précédentes européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17h. L'observation des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des dernières élections européennes, le taux de participation représentait 50,38% des inscrits sur les listes électorales de Lautenbach (Haut-Rhin), à comparer avec une participation de 44,2% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Lautenbach À Lautenbach, l'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau de participation. La perte de pouvoir d'achat est notamment en mesure de ramener les habitants de Lautenbach (68610) vers les urnes. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 293 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 74,25% étaient allés voter. Le taux de participation était de 75,02% au premier tour, soit 970 personnes. En comparaison, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 44,00% au premier tour et seulement 36,79% au second tour.