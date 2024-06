En direct

19:09 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Saint-Orens-de-Gameville pour ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés à Saint-Orens-de-Gameville, le binôme Nupes avait en effet glané 31,11% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 8,65% à Saint-Orens-de-Gameville, contre 27,87% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Saint-Orens-de-Gameville ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À Saint-Orens-de-Gameville, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,41% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 15,37% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Saint-Orens-de-Gameville ? Dans la ville de Saint-Orens-de-Gameville, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 15,37%, la cheffe du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,98% et 21,5% des suffrages. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron s'imposant avec 69,57% contre 30,43% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,01%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 37,26% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 à Saint-Orens-de-Gameville Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait pris la petite porte aux élections européennes de l'époque localement. Le chef de file du RN achevait l'élection troisième, avec 15,41%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 27,87% et Yannick Jadot avec 16,59%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Orens-de-Gameville et leurs implications électorales Dans la ville de Saint-Orens-de-Gameville, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Dans l'agglomération, 14,75% des résidents sont des enfants, et 31,66% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,48%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,85%) met en évidence des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,61%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,2%), témoigne d'une population instruite à Saint-Orens-de-Gameville, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Elections européennes précédentes à Saint-Orens-de-Gameville : retour sur la participation électorale Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 14 022 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections européennes, sur les 5 531 personnes en âge de voter à Saint-Orens-de-Gameville, 36,39% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 41,84% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Saint-Orens-de-Gameville ? Ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Orens-de-Gameville, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 19,67% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 16,29% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,78% au premier tour et seulement 39,92% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Orens-de-Gameville cette année ? Les jeunes générations montrent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?