19:27 - À Lavault-Sainte-Anne, quels seront les reports des voix Nupes ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était arrogé 5,7% à Lavault-Sainte-Anne, contre 23,52% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement à Lavault-Sainte-Anne, le binôme Nupes avait en effet glané 18,95% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Lavault-Sainte-Anne avant les européennes Les intentions de vote prédisent une liste Jordan Bardella à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 28% à Lavault-Sainte-Anne, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Lavault-Sainte-Anne Dans les bureaux de vote de Lavault-Sainte-Anne, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 19,72%, la présidente du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 26,71% et 20,81% des votes. Le deuxième tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron terminant à 58,52% contre 41,48% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,89%, alors que les candidats Divers centre obtiendront 38,56% des voix. Lavault-Sainte-Anne optera d'ailleurs pour un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,24%.

12:45 - Que retenir des européennes à Lavault-Sainte-Anne en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? À Lavault-Sainte-Anne, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,52% des voix. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,53% et Yannick Jadot avec 10,93%.

11:45 - Analyse socio-économique de Lavault-Sainte-Anne : perspectives électorales Dans les rues de Lavault-Sainte-Anne, les élections sont en cours. Dotée de 554 logements pour 1 143 habitants, la densité de la commune est de 127 habitants/km². Ses 33 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 343 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 16,22 % des résidents sont des enfants, et 16,56 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,8% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,85% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 403,64 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Lavault-Sainte-Anne incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Lavault-Sainte-Anne ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Lavault-Sainte-Anne, 64,45% des habitants avaient voté. L'étude des résultats des consultations politiques antérieures permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Lors des européennes 2019, 55,04% des inscrits sur les listes électorales de Lavault-Sainte-Anne s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 49,12% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Lavault-Sainte-Anne ? L'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Lavault-Sainte-Anne. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,36% au premier tour et seulement 49,23% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lavault-Sainte-Anne ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, 73,32% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 78,56% au premier tour, c'est-à-dire 667 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.