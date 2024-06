En direct

19:07 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Montluçon convoité à gauche Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait atteint 18,99% à Montluçon, contre 6,18% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montluçon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,73% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,14% pour Yannick Jadot, 3,7% pour Fabien Roussel et 2,01% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Montluçon, entre les 18,99% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,84% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,8% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Montluçon avant les européennes Si en France, les sondages d'opinion prédisent une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Montluçon ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Montluçon lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,84%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,07%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 44,31% contre 55,69%. Le RN ratait aussi la première marche à Montluçon quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,41% au premier tour, contre 23,73% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui remportera le plus de votes, avec 55,13% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - 22,61% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Montluçon Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 2328 électeurs de Montluçon avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait convaincu ainsi 22,61% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,99% et François-Xavier Bellamy à 11,97%.

11:45 - Élections européennes à Montluçon : un éclairage démographique La démographie et le profil socio-économique de Montluçon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 1787 hab/km² et 40,5% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 19,32% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2007,4 euros par mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,64% et d'une population immigrée de 9,47% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Montluçon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,15% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Montluçon : la mobilisation des citoyens aux européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le taux de participation aux européennes représentait 50,12%. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations politiques passées. A l'occasion des élections européennes de 2019, 10 943 inscrits sur les listes électorales de Montluçon (Allier) avaient pris part au vote (soit 48,34%). La participation était de 37,63% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Montluçon Le taux d'abstention constituera sans nul doute un critère important du scrutin européen à Montluçon. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,41% au premier tour. Au deuxième tour, 42,89% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,09% des votants de l'agglomération. La participation était de 68,82% au deuxième tour, ce qui représentait 14 752 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.