En direct

19:27 - À Villebret, qui va profiter du vote Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc atterrit en tête avec 20,57% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,62% à Villebret, contre 22,48% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le RN à Villebret lors des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si en France, les sondeurs prédisent une progression du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a en fait grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les habitants de Villebret plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Villebret avec 25,91% contre 27,78% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 46,48% contre 53,52%. Le RN ne convainquait pas plus à Villebret quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,68% au premier tour, contre 20,57% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce démarrage laborieux ne va pas empêcher le RN de s'imposer au second tour avec 18,68%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Villebret lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 22,48% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 22,09% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 13,57%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villebret Comment les habitants de Villebret peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,87%. En outre, le taux de familles propriétaires (89,93%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,41%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 555 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,26%) et le nombre de résidences HLM (3,3% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Villebret mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,31% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Elections européennes à Villebret : retour sur la participation électorale Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014. Au cours des précédentes consultations politiques, les 1 370 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 559 personnes en âge de voter à Villebret, 54,86% étaient allées voter. La participation était de 46,23% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Villebret : quel sera le taux d'abstention ? À Villebret, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,69% au premier tour. Au second tour, 48,34% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Villebret ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 011 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,16% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 18,1% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.