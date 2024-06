Résultat des européennes à Lecelles : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Lecelles : ce qu'il faut retenir

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lecelles révèlent des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 7,35% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 170 habitants/km² et 45,61% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,65%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 154 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,87%) et le nombre de résidences HLM (0,09% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Lecelles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,87% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.