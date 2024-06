En direct

19:34 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Thun-Saint-Amand ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Thun-Saint-Amand, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,14% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,32% à Thun-Saint-Amand, contre 22,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella convoités à Thun-Saint-Amand La part des électeurs de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale, comme au niveau national. Les sondages imaginent une liste Bardella à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'amener à 39% à Thun-Saint-Amand, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour ce dimanche Regarder le test démocratique le plus récent semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un beau résultat pour le RN à Thun-Saint-Amand. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la cité avec 31,44% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme LFI-PS-PC-EELV (Thun-Saint-Amand ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait engrangé 30,45% au 1er tour et 53,85% au deuxième dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Thun-Saint-Amand, avec 29,19%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 22,16% et Yannick Jadot à 9,46%.

11:45 - Thun-Saint-Amand : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Thun-Saint-Amand, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 18,73% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 19,53% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (87,34%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 338 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,71%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,15%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,44% à Thun-Saint-Amand, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - À Thun-Saint-Amand, quelle participation aux européennes ? Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Thun-Saint-Amand, 70,17% des électeurs avaient voté. L'analyse des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 401 inscrits sur les listes électorales à Thun-Saint-Amand, 49,81% avaient pris part à l'élection. La participation était de 40,32% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Thun-Saint-Amand L'abstention sera l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Thun-Saint-Amand. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient en effet inciter les électeurs de Thun-Saint-Amand à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 820 personnes en âge de voter dans la ville, 29,65% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 28,54% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.