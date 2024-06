En direct

19:10 - Quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes à Lège-Cap-Ferret ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 4,21% à Lège-Cap-Ferret, contre 31,62% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lège-Cap-Ferret, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,02% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (3,67% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,58% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,07% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Lège-Cap-Ferret, entre les 31,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,6% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 40,94% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Lège-Cap-Ferret ? À Lège-Cap-Ferret, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,74% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 19,17% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Lège-Cap-Ferret ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Lège-Cap-Ferret lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,6%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 19,17%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 37,45% contre 62,55%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,75% au premier tour, contre 40,94% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le scénario se répétera au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - À Lège-Cap-Ferret, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Lège-Cap-Ferret était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,62% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,74% et François-Xavier Bellamy avec 13,83%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lège-Cap-Ferret En pleine campagne électorale européenne, Lège-Cap-Ferret se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 8 193 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 589 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 2 555 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 12,42 % des résidents sont des enfants, et 11,88 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 248 résidents étrangers, soit 2,98% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2866,13 €/mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Lège-Cap-Ferret, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Lège-Cap-Ferret Au cours des dernières années, les 8 332 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,99% des inscrits sur les listes électorales de Lège-Cap-Ferret (Gironde), contre une abstention de 51,41% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Lège-Cap-Ferret, 64,35% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Participation à Lège-Cap-Ferret : les leçons des précédentes élections Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur fort de ce scrutin européen à Lège-Cap-Ferret. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,63% au premier tour et seulement 49,47% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 8 931 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,09% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,55% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.