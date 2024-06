Résultat des européennes à Lempdes-sur-Allagnon : l'élection 2024 en direct

Si à l'échelle nationale, les sondages dessinent une évolution moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 37% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

11:45 - Lempdes-sur-Allagnon : démographie, élections et stratégies politiques

Quelle influence les électeurs de Lempdes-sur-Allagnon exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,98%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (68,48%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (33,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 494 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (21,33%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (10,1%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Lempdes-sur-Allagnon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,3% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.