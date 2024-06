Résultat des européennes à Léojac : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - À Léojac, une liste RN favorite ? Les sondages d'opinion dessinent une liste RN entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait le porter à 35% à Léojac, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Léojac ? La cité de Léojac avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022 puisque la patronne du parti frontiste terminait avec 27,65% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,2% contre 51,8%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 23,12% des voix sur place, contre 31,17% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 55,38%.

12:45 - Jordan Bardella en première position il y a cinq ans à Léojac Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. 25,09% des voix s'étaient portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 19,75% et Yannick Jadot à 14,41%. Le mouvement d'extrême droite s'était arrogé le scrutin avec 141 électeurs de Léojac.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Léojac : ce qu'il faut retenir À Léojac, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,11%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (90,52%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 586 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,02%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,69%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Léojac mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,92% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Léojac : étude du pourcentage d'abstention aux élections européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Léojac, 61,99% des électeurs avaient voté. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 304 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 56,11% des personnes en âge de participer à une élection à Léojac avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 50,4% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Léojac L'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux de participation à Léojac. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,35% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 20,62% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?