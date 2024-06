En direct

19:06 - À Montauban, qui va profiter du vote Nupes ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 8,68% à Montauban, contre 22,05% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés à Montauban, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,8% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Quel résultat à Montauban pour les candidats RN ? À Montauban, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 22,3% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Montauban plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Montauban lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,15%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,3%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,2% contre 57,8%. Le RN ratait aussi la première marche à Montauban un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,52% au premier tour, contre 29,80% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Montauban, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - À Montauban, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 4718 votants de Montauban s'étaient tournés vers l'extrême droite à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 23% des voix face à Nathalie Loiseau à 22,05% et Yannick Jadot à 12,57%.

11:45 - Montauban aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale européenne, Montauban se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 61 919 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 5 965 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (75,23 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 5 458 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 43,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1281,47 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Montauban s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Montauban : analyse du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Durant les élections européennes 2019, 46,62% des électeurs de Montauban (Tarn-et-Garonne) avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 53,29% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Montauban À Montauban, le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères décisifs des européennes. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,28% au premier tour et seulement 52,05% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Montauban ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,92% au sein de la ville, contre une abstention de 26,57% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.