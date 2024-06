Résultat des européennes à Lepuix : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national à Lepuix, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces européennes 2024. À Lepuix, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 37,27% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,81% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Lepuix Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné lieu à un beau score pour le Rassemblement national à Lepuix. Le parti frontiste avait fini en tête dans la localité avec 26,33% au premier round et surtout 64,23% au 2e, lui promettant d'être au sommet à l'échelle municipale sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,81% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,12%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 61,36%, devant Emmanuel Macron à 38,64%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Lepuix Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? C'est la liste portée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Lepuix, avec 37,27% des voix exprimées (180 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 14,91% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 8,49%.

11:45 - Lepuix : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Lepuix, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,69%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (22,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 469 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,81%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,33%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Lepuix mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,08% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Lepuix ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Lepuix, 65,86% des habitants avaient participé. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 56,54% des personnes aptes à participer à une élection à Lepuix s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 50% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Lepuix : quel sera le taux d'abstention ? À Lepuix, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,18% au premier tour. Au deuxième tour, 49,89% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Lepuix cette année ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 901 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,31% étaient restées chez elles. L'abstention était de 19,42% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.