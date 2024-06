En direct

19:09 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Lézignan-Corbières convoité La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lézignan-Corbières, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,91% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,69% pour Yannick Jadot, 2,93% pour Fabien Roussel et 3,24% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 10,5% à Lézignan-Corbières, contre 14,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - À Lézignan-Corbières, une liste Bardella favorite ? Le nombre de votes du Rassemblement national va être le déterminant pour ces européennes 2024 localement, comme au niveau national. Si dans tout le pays, les sondages d'intentions de vote chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 50% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Lézignan-Corbières plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Jeter un œil sur l'élection la plus récente semble une évidence au moment d'une autre élection. Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Lézignan-Corbières. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la ville avec 36,42% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 57,42% au 2e, lui garantissant d'être tout en haut du paysage local sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,6% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,48%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 63,03%, devant Emmanuel Macron à 36,97%.

12:45 - À Lézignan-Corbières, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? 37,71% des voix s'étaient portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 14,57% et Raphaël Glucksmann à 10,5%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec 1307 votants de Lézignan-Corbières.

11:45 - Lézignan-Corbières : démographie, élections et stratégies politiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lézignan-Corbières montrent des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 299 habitants par km² et un taux de chômage de 20,15%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 719 € par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,71%) et le nombre de résidences HLM (12,1% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Lézignan-Corbières mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,22% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Lézignan-Corbières : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 11 167 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 51,02% des inscrits sur les listes électorales de Lézignan-Corbières avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 47,46% en 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50,12%.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Lézignan-Corbières ? L'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera le taux d'abstention à Lézignan-Corbières. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Lézignan-Corbières (11200). En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 71,00% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 71,39% au premier tour, soit 5 405 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 44,47% au premier tour et seulement 45,52% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Lézignan-Corbières ?