19:28 - Les 24,89% de la gauche unie très suivis Une autre source de doute de ces élections européennes sera celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,89% des bulletins dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,11% à Luc-sur-Orbieu, contre 15,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 15,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,63% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Bardella augurent un score élevé à Luc-sur-Orbieu La part des électeurs du RN sera une des clés pour cette européenne 2024 au niveau local. Enseignement clé pour ce dimanche : Luc-sur-Orbieu fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 45,63% lors du vote européen et Marine Le Pen 39,01% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un bon score pour le RN à Luc-sur-Orbieu. Ce dernier était arrivé en tête dans la localité avec 38,57% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 62,27% au 2e. Le Parti passait devant les candidats Nupes (24,89%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 20,63% au premier tour et encore Nupes (37,73%) au second (Luc-sur-Orbieu ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,01% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,43% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,05%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,74%, devant Emmanuel Macron à 37,26%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 à Luc-sur-Orbieu Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 209 votants de Luc-sur-Orbieu s'étaient tournés vers l'extrême droite à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait 45,63% des votes face à Nathalie Loiseau à 15,5% et Yannick Jadot à 6,99%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Luc-sur-Orbieu et leurs implications électorales La composition démographique et socio-économique de Luc-sur-Orbieu définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 114 habitants/km² et 42,91% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 16,73% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (24,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 459 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,21%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,79%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Luc-sur-Orbieu mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,7% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Luc-sur-Orbieu ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des scrutins européens précédents ? Lors des européennes de 2019, sur les 491 personnes en âge de voter à Luc-sur-Orbieu, 39,61% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50,9% il y a dix ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Luc-sur-Orbieu À Luc-sur-Orbieu, l'un des critères forts des élections européennes 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,21% dans la ville, contre une abstention de 17,23% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,0% au premier tour et seulement 45,73% au deuxième tour.