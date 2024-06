Résultat des européennes à Lézignan-la-Cèbe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Lézignan-la-Cèbe ? La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,75% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,58% à Lézignan-la-Cèbe, contre 13,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella convoités à Lézignan-la-Cèbe Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. À Lézignan-la-Cèbe, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 49,13% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 44,35% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Tendance favorable au RN à Lézignan-la-Cèbe ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Lézignan-la-Cèbe. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 48,66% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 69,54% au deuxième (Lézignan-la-Cèbe n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même obtenu un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. La leader du mouvement avait accumulé 44,35% au 1er tour et 65,67% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 15,34% et 15,03% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (34,33%) au deuxième.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Lézignan-la-Cèbe, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, cumulant 49,13% des voix devant Nathalie Loiseau à 13,74% et Yannick Jadot à 6,95%. C'étaient alors 311 électeurs qui l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Démographie et politique à Lézignan-la-Cèbe, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lézignan-la-Cèbe montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des européennes. Le taux de chômage à 17,95% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 44,73% de population active et une densité de population de 251 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (22,25%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 606 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,61%) et le nombre de résidences HLM (3,88% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Lézignan-la-Cèbe mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,82% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Participation aux élections européennes à Lézignan-la-Cèbe : facteurs et implications Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 57,98% des votants de Lézignan-la-Cèbe (Hérault). Le taux de participation était de 47,5% en 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Lézignan-la-Cèbe Ce dimanche, lors des européennes à Lézignan-la-Cèbe, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des foyers français sont par exemple capables de ramener les habitants de Lézignan-la-Cèbe dans les bureaux de vote. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,89% dans la localité. L'abstention était de 20,21% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.