19:10 - À Pézenas, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Pézenas, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,66% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,39% à Pézenas, contre 18,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (9,59% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,07% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,39% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel score à Pézenas à l'issue des européennes ? Le score du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections localement. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pézenas semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Les électeurs de Pézenas plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Pézenas lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,31%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,03%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,16% contre 52,84%. Le RN ratait aussi la première marche à Pézenas par la suite, lors des législatives, avec 18,4% au premier tour, contre 29,66% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Pézenas, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Pézenas, à 26,53%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,5% et Yannick Jadot à 14,07%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pézenas Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Pézenas est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 7 788 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 300 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 100 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 13,82 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 13,53 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 537 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 242 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 18,71%, synonyme d'une situation économique tendue. À Pézenas, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Pézenas : les chiffres clés Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 45,77% dans la commune de Pézenas, contre une abstention de 52,17% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Pézenas, 63,58% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Pézenas ? À Pézenas, le taux de participation constituera immanquablement l'un des critères décisifs de ce scrutin européen. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur l'économie mondiale sont par exemple capables d'impacter la participation à Pézenas. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,33% des votants de la commune, contre une participation de 70,38% au second tour, soit 4 399 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,08% au premier tour et seulement 49,3% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Pézenas ?