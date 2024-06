Résultat des européennes à Lignières-de-Touraine : l'élection 2024 en direct

Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nupes. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,06% des suffrages dans la commune. Une performance à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,65% pour Yannick Jadot, 2,97% pour Fabien Roussel et 1,16% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 5,86% à Lignières-de-Touraine, contre 20,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Lignières-de-Touraine ?

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet pour cette élection du Parlement européen, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. À Lignières-de-Touraine, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,33% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 29,81% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.