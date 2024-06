En analysant sommairement la progression du Rassemblement national attendue par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer à environ 32% à Vallères. Un calcul qui semble coller avec les points déjà grappillés par la formation politique dans la localité entre les européennes 2019 (22,3%) et Marine Le Pen en 2022 (26,66% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 4 points qui peut encore croître.

15:02 - Les habitants de Vallères penchaient pour Macron il y a deux ans

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Vallères lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,51%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,66%. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,35% contre 54,65%. Le RN ratait aussi la première marche à Vallères un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 27,2% au premier tour, contre 32,01% pour le binôme La République en Marche. Bis repetita au second tour, voyant également le binôme LREM gagner le scrutin.