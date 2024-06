En direct

19:17 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Ligugé ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 9,31% à Ligugé, contre 25,89% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ligugé, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,83% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Ligugé, entre les 25,89% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,4% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les votants de Ligugé ? Si dans toute la France, les sondages d'opinion prévoient une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à environ 20% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Ligugé penchaient pour Macron il y a deux ans Avec 15,27%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ligugé au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,58% et 23,36% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 29,13% contre 70,87%. Avec 11,89%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 39,40% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Se retourner sur le dernier test semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Ligugé lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 25,89% des voix. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 17,49% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 14,14%.

11:45 - Ligugé et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Ligugé, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 1 521 logements pour 3 408 habitants, la densité de la ville est de 145 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 197 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 882 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,97 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,77% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 43,32% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 437,71 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. En somme, à Ligugé, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Ligugé : retour sur l'abstention aux dernières européennes Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? A l'occasion des européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 41,16% des électeurs de Ligugé, à comparer avec une abstention de 49,71% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Ligugé Ce dimanche, lors des élections européennes à Ligugé, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,03% dans la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 18,46% au premier tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,27% au premier tour et seulement 43,63% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Ligugé ? La guerre aux portes de l'Europe est susceptible de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Ligugé (86240).