En direct

19:16 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,99% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 10,67% à Fontaine-le-Comte, contre 29,71% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Fontaine-le-Comte ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections du Parlement européen au niveau local, comme dans le reste de la France. Les sondages annoncent un Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 25% à Fontaine-le-Comte, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les habitants de Fontaine-le-Comte plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 16,69% contre 38,49% pour Emmanuel Macron et 17,76% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 72,41% contre 27,59% pour Le Pen au deuxième round sur place. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 13,25%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) cumuleront 48,00% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Fontaine-le-Comte Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Lors des européennes à l'époque, la liste Rassemblement national avait réuni 15,67% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 29,71%.

11:45 - Fontaine-le-Comte aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Fontaine-le-Comte comme dans toute la France. Dotée de 1 758 logements pour 3 969 habitants, la densité de la ville est de 206 hab/km². L'existence de 215 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,45 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 45,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 494,84 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Fontaine-le-Comte manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Fontaine-le-Comte ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Durant les précédentes élections européennes, sur les 1 698 personnes en âge de voter à Fontaine-le-Comte, 56,45% étaient allées voter, contre un taux de participation de 47,85% il y a dix ans. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Fontaine-le-Comte, 63,01% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Fontaine-le-Comte ? À Fontaine-le-Comte, l'un des facteurs déterminants des européennes sera indiscutablement le taux d'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 21,95% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 18,89% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La guerre en Ukraine est par exemple en mesure d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Fontaine-le-Comte (86240).