En direct

19:11 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saint-Benoît, qui va faire main basse le vote Nupes ? L'autre question qui enveloppe ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Benoît, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,62% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 9,14% à Saint-Benoît, contre 30,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,3% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (16,71% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,81% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Benoît pour le Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très observé à l'échelle locale pour ces élections européennes. On note que Saint-Benoît fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 12,11% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,12% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Saint-Benoît plutôt favorables à Macron en 2022 Dans la commune de Saint-Benoît, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 12,12%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 36,91% et 22,15% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 23,96% contre 76,04%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 10,42%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) rassembleront 43,27% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, des européennes très instructives Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était largement défait aux élections européennes de l'époque sur place. Le candidat achevait la campagne troisième, avec 12,11%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 30,56% et Yannick Jadot avec 16,71%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Benoît aux élections européennes A mi-chemin des européennes, Saint-Benoît fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 24,72% de cadres supérieurs pour 7 307 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 510 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,14 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 227 personnes (3,11%) apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,53%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2502,42 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Benoît, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Benoît : retour sur la participation électorale L'analyse des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Lors des précédentes élections européennes, 43,99% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Benoît avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,2% pour le scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Au niveau national, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Saint-Benoît, 65,18% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - La participation aux européennes à Saint-Benoît À Saint-Benoît, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'abstention. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,16% des votants de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 23,19% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. Le conflit armé ukrainien serait par exemple susceptible de ramener les citoyens de Saint-Benoît vers les urnes.