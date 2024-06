En direct

19:11 - Les orphelins de la coalition de gauche observés Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 7,81% à Questembert, contre 22,89% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Questembert, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,28% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,1% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,16% pour Yannick Jadot, 2,14% pour Fabien Roussel et 2,02% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Questembert, entre les 22,89% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,55% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,92% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les votants de Questembert ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes sera très instructif. Les instituts de sondage annoncent un Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque de 2019. Selon une simple addition, cette dynamique doit le pousser à 29% à Questembert, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus simplistes.

15:02 - Les habitants de Questembert penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Questembert lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,55%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,32%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,17% contre 63,83%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,07% au premier tour, contre 35,13% pour le binôme Régionaliste. Au second round, c'est encore un binôme Régionaliste qui va remporter le plus de suffrages, avec 70,75% sur l'unique circonscription couvrant Questembert.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Jordan Bardella enregistrait 19,19% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 22,89%.

11:45 - Questembert : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Questembert se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 001 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 513 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 722 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,47 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 34,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2101,99 euros/mois, la commune désire un avenir prospère. À Questembert, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Questembert : quelles tendances ? L'étude des précédents scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 48,84% des votants de Questembert (Morbihan), à comparer avec un taux d'abstention de 55,75% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Questembert, 64,51% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes démarrent à Questembert : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères principaux de ce scrutin européen sera indéniablement le taux de participation à Questembert. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,38% dans la ville, contre un taux de participation de 75,35% au deuxième tour, ce qui représentait 4 802 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,47% au premier tour et seulement 47,42% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Questembert ? La guerre au Moyen-Orient pourrait impacter la participation à Questembert.