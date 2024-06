Résultat des européennes à Lindry : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national à Lindry, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. A noter : Lindry fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,91% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Lindry plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait frappé très fort à Lindry pendant la dernière présidentielle 2022 avec un score de 30,26% des voix au premier tour. Pour le second tour du scrutin, c'est aussi la figure du Rassemblement national qui s'imposait avec 51,62%, devant Emmanuel Macron à 48,38%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 25,91% des voix sur place, contre 27,26% pour le binôme Nupes. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,29%, contre 48,71% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme une évidence au moment du scrutin d'aujourd'hui. 30,91% des suffrages s'étaient dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 18,5% et Yannick Jadot à 10,04%. Le RN cumulait ainsi 157 électeurs de Lindry.

11:45 - Comprendre l'électorat de Lindry : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Lindry comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 354 habitants répartis dans 593 logements, ce bourg présente une densité de 91 hab par km². Avec 70 entreprises, Lindry offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 21,41 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 23,6 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 34,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 41,1% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 857,34 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Lindry manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Lindry Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Lindry, 64,93% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections passées. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 47,06% des personnes en âge de voter à Lindry avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 56,5% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Lindry : scrutin en cours À Lindry, la participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 074 personnes en âge de voter dans la ville, 77,88% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 80,26% au premier tour, ce qui représentait 862 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 50,05% au premier tour. Au second tour, 48,84% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Lindry.