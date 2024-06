En direct

19:25 - À Charbuy, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était arrogé 4,52% à Charbuy, contre 21,61% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Charbuy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,94% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Charbuy pour le RN de Jordan Bardella ? Le score du RN sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement européen 2024 à l'échelle locale. On note que Charbuy fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,35% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 24,61% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Charbuy ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Charbuy lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,65%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,61%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,04% contre 55,96%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Charbuy par la suite, lors des élections du Parlement, avec 22,26% au premier tour, contre 26,11% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce premier round poussif n'empêchera pas le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 22,26%.

12:45 - 27,35% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Charbuy Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Charbuy, avec 27,35%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 21,61% et Yannick Jadot à 13,19%.

11:45 - Élections à Charbuy : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique de Charbuy façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,57% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,84%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 844 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,39%) et le nombre de résidences HLM (0,13% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Charbuy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,98% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Participation aux élections européennes à Charbuy : facteurs et implications L'étude des scrutins européens antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. En 2019, au moment des élections européennes, 851 personnes en capacité de voter à Charbuy avaient pris part au scrutin (soit 57,66%), contre un taux de participation de 49,75% en 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Charbuy, 61,59% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes sont lancées à Charbuy : scrutin en cours L'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Charbuy. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,19% au premier tour et seulement 47,18% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 540 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,12% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 20,66% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.