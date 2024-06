Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un enseignement majeur pour cette européenne 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. On remarque que Ostwald compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 24,02% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,54% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Chez les électeurs d'Ostwald, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 22,54%, la représentante du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,73% et 24,19% des bulletins exprimés. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,32% contre 62,68%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 19,27%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 28,23% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Ostwald

Dans la ville d'Ostwald, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,05% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,88%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 3 574 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,38% et d'une population étrangère de 7,09% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,0% à Ostwald, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.