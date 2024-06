Résultat des européennes à Livet-et-Gavet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les voix de la coalition de gauche convoités Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 5,93% à Livet-et-Gavet, contre 13,83% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Livet-et-Gavet, le binôme Nupes avait en effet cumulé 45,72% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont désigner les supporters de la droite à Livet-et-Gavet ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Livet-et-Gavet. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Livet-et-Gavet Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Livet-et-Gavet au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 36,59% dès le premier round. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est encore elle qui l'emportait à Livet-et-Gavet avec 60,81%, devant Emmanuel Macron à 39,19%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 29,61% des suffrages sur place, contre 45,72% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (77,62%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Livet-et-Gavet Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Livet-et-Gavet, à 33,09%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 13,83% et Manon Aubry à 12,84%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Livet-et-Gavet Comment la population de Livet-et-Gavet peut-elle influencer les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,78%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (71,68%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (37,18%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 311 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,48% et d'une population étrangère de 9,14% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 15,74%, comme à Livet-et-Gavet, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Livet-et-Gavet L'analyse des élections passées est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. En 2019, lors des élections européennes, sur les 424 inscrits sur les listes électorales à Livet-et-Gavet, 48,17% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 67,65% lors du scrutin européen de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Livet-et-Gavet : la participation en question À Livet-et-Gavet, la participation constituera immanquablement l'une des clés des européennes 2024. L'inflation, cumulée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient sont de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Livet-et-Gavet. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 69,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,42% au premier tour, soit 629 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 36,98% au premier tour. Au deuxième tour, 36,27% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Livet-et-Gavet ?