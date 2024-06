En direct

19:15 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais Glucksmann s'était arrogé 7,56% à Vaulnaveys-le-Haut, contre 26,92% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement à Vaulnaveys-le-Haut, le binôme Nupes avait en effet glané 26,78% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Vaulnaveys-le-Haut à l'issue des européennes ? Les intentions de vote annoncent une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le porter à 26% à Vaulnaveys-le-Haut, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Vaulnaveys-le-Haut C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vaulnaveys-le-Haut lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,27%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 17,76%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 32,79% contre 67,21%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Vaulnaveys-le-Haut par la suite, lors des législatives, avec 15,56% au premier tour, contre 36,07% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de votes, avec 59,44% sur l'unique circonscription recouvrant Vaulnaveys-le-Haut.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Vaulnaveys-le-Haut Regarder en arrière apparait aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Vaulnaveys-le-Haut était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 16,41% des suffrages, troisième, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 18,5% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,92%, gagnante dans la localité.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vaulnaveys-le-Haut Comment la population de Vaulnaveys-le-Haut peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 186 habitants par km² et un taux de chômage de 3,94%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,63%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,26%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,55%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (48,45%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vaulnaveys-le-Haut, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Participation aux élections européennes à Vaulnaveys-le-Haut : facteurs et implications Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Lors des dernières élections européennes, 1 671 personnes habilitées à participer à une élection à Vaulnaveys-le-Haut avaient participé à l'élection (soit 55,31%). La participation était de 45,15% en 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Vaulnaveys-le-Haut, 68,08% des votants avaient participé.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Vaulnaveys-le-Haut : l'abstention en question L'un des critères forts du scrutin européen sera incontestablement le niveau d'abstention à Vaulnaveys-le-Haut. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 225 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,4% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 76,62% au second tour, ce qui représentait 2 471 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,15% au premier tour et seulement 51,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Vaulnaveys-le-Haut ? La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact sur les tarifs du quotidien seraient de nature à pousser les habitants de Vaulnaveys-le-Haut à s'intéresser plus fortement de l'élection.