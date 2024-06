Résultat des européennes à Séchilienne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Séchilienne, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 11,75% à Séchilienne, contre 9,29% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Séchilienne, le binôme Nupes avait en effet réuni 33,43% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,02% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Séchilienne, entre les 11,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,96% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Bardella scrutés à Séchilienne Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on extrapole la progression du Rassemblement national prédite par les intentions de vote à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier pourrait s'élever à environ 40% à Séchilienne. Un calcul qui concorde avec les électeurs déjà grappillés par le mouvement dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Séchilienne plutôt pour Le Pen en 2022 La cité de Séchilienne avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême il y a deux ans. La leader du parti frontiste finissait avec 30,91% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,44% contre 50,56%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 25,14% des suffrages sur place, contre 33,43% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (58,12%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Séchilienne Le résultat de ce soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Séchilienne, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, récoltant 25,41% des votes devant Yannick Jadot à 17,76% et Nathalie Loiseau à 11,75%. Si on entre dans le détail, 93 électeurs l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Séchilienne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Séchilienne, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 4,8% et une densité de population de 47 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (28,91%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 370 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,4%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,28%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Séchilienne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,6% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Séchilienne ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Au fil des élections précédentes, les 1 035 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, 49,41% des inscrits sur les listes électorales de Séchilienne avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 39,69% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Séchilienne À Séchilienne, l'une des clés de ces européennes sera indéniablement l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,49% au premier tour. Au second tour, 59,11% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Séchilienne cette année ? Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 810 personnes en âge de voter dans la commune, 27,16% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,98% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.