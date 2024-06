En direct

19:10 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Livron-sur-Drôme ? Une autre question qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,86% des voix dans la commune. Une performance à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,15% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 1,93% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,2% à Livron-sur-Drôme, contre 16,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 16,8% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 23,38% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 20,94% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Livron-sur-Drôme pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Les intentions de vote imaginent une liste RN à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Logiquement, cette dynamique doit l'amener à 42% à Livron-sur-Drôme, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Livron-sur-Drôme n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les habitants de Livron-sur-Drôme penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Se retourner sur le scrutin le plus récent semble logique au moment de l'élection suivante. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un excellent score pour le Rassemblement national à Livron-sur-Drôme. Le parti frontiste avait fini en tête dans la ville avec 31,15% au premier tour et surtout 57,44% au deuxième, le plaçant au plus haut niveau à l'échelon communal sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,78% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,39%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,78%, devant Emmanuel Macron à 46,22%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Livron-sur-Drôme, à 32,27%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 16,8% et Yannick Jadot à 11,53%.

11:45 - Livron-sur-Drôme : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Livron-sur-Drôme est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 298 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 675 entreprises, Livron-sur-Drôme se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,12 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 298 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 761,24 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Livron-sur-Drôme, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Livron-sur-Drôme ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Livron-sur-Drôme, 73,7% des habitants avaient participé. L'analyse des résultats des scrutins européens passés permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Au moment des élections européennes de 2019, 48,18% des personnes en âge de participer à une élection à Livron-sur-Drôme s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 40,79% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Livron-sur-Drôme ? À Livron-sur-Drôme, l'un des facteurs principaux des européennes sera le taux d'abstention. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 166 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 26,54% étaient restées chez elles. L'abstention était de 28,32% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. L'inflation qui alourdit les finances des Français pourrait augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Livron-sur-Drôme.