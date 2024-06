Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste portée par Jordan Bardella sera un enjeu pour cette européenne 2024 localement, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Voulte-sur-Rhône semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

11:45 - Les défis socio-économiques de la Voulte-sur-Rhône et leurs implications électorales

Dans la commune de la Voulte-sur-Rhône, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,24%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 114 €/an peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,01% et d'une population étrangère de 6,69% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à la Voulte-sur-Rhône mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,77% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.