Résultat des européennes à Livry-Louvercy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Livry-Louvercy pour ces européennes 2024 ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,53% des voix dans la localité. Une poussée à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,67% pour Yannick Jadot, 1,12% pour Fabien Roussel et 0,64% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 1,89% à Livry-Louvercy, contre 23,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Livry-Louvercy : les 23,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,42% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Livry-Louvercy pour la liste Rassemblement national ? Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Livry-Louvercy semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Avantage RN à Livry-Louvercy ? L'élection à la présidence de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader de l'ancien Front national obtenait 36,1% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,48% et 12,46% des voix. Au second tour, elle surclassait aussi Macron avec 55,74% contre 44,26%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 35,42% des votes sur place, contre 35,42% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 53,05%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Livry-Louvercy, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 37,74% des votes contre Nathalie Loiseau à 23,45% et Yannick Jadot à 8,09%. Ce qui correspond à 140 bulletins dans la cité.

11:45 - Livry-Louvercy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Livry-Louvercy, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 36 habitants par km² et 49,5% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 7,12% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (92,38%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 368 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,2%) et le nombre de résidences HLM (1,82% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Livry-Louvercy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,33% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Livry-Louvercy L'analyse des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 389 personnes en âge de voter à Livry-Louvercy, 51,46% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 43,45% il y a 10 ans. Cette élection européenne verra-t-elle une amélioration de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Livry-Louvercy, 74,1% des votants avaient participé.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Livry-Louvercy À Livry-Louvercy, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,9% au premier tour et seulement 56,74% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 19,24% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,81% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour.